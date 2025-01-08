Гашиш в мебельном цеху нашли полицейские в Костанайской области

В Костанайской области сотрудники полиции задержали мужчину, который, по версии следствия, хранил в цеху гашиш и марихуану, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как сообщается на официальной странице Департамента полиции Костанайской области в Facebook, сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области в ходе оперативно розыскных мероприятий с привлечением розыскной собаки , установили и задержали 38-летнего мужчину.

По версии следствия, он хранил в мебельном цеху вещества зеленого цвета. Здесь же он, будучи индивидуальным предпринимателем, занимался производством мебели на заказ.

Экспертиза показала, что изъятое - это 600 грамм гашиша и марихуана весом почти 500 грамм. Отмечается, что такое количество относится к особо крупному размеру, что намного отягощает уголовную ответственность.

По данному факту полиция проводит досудебное расследование.

Напомним, ранее в конце декабря водителя с 266 кг марихуаны в багажнике задержали на трассе Караганда - Астана. По данному факту возбуждено уголовное дело. По согласованию с прокуратурой в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее в Сети появились сообщения о задержании командира дивизиона вооруженных сил по подозрению в хранении наркотиков в Карагандинской области. Ситуацию прокомментировали в ДП региона. В багажном отделении автомащшины мужчины обнаружено 18 пакетов с порошкообразным веществом белого цвета общим весом около 12 кг.

В Актобе сотрудники полиции совместно с ДКНБ задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В ходе обыска было обнаружено более 119 граммов мефедрона.

Также более 12 кг наркотиков обнаружили у жителя Жамбылской области - "зелье" нашли в машине. В сумке находились гашиш и смола каннабиса.