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Водителя с 266 кг марихуаны в багажнике задержали на трассе "Караганда-Астана"

Опубликовано:

Наркотики
Наркотики. Фото: ДП Карагандинской области

На автодороге "Караганда - Астана" сотрудники полиции изъяли крупную партию марихуаны, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Карагандинской области.

Стражи порядка на автодороге "Караганда-Астана" остановили автомобиль Audi A6, за рулем которого находился 38-летний житель Жамбылской области. В салоне также находился его ровесник - попутчик, проживающий в том же регионе.

"В ходе осмотра автомобиля на заднем сиденье и в багажнике полицейские обнаружили и изъяли 13 мешков с веществом растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество оказалось высушенной марихуаной общим весом более 266 килограммов", - отмечается в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По согласованию с прокуратурой в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

По данным областного департамента полиции, с начала года из незаконного оборота изъято 446 килограммов различных наркотических средств, включая более 100 килограммов гашиша, свыше 180 килограммов марихуаны и 12 килограммов синтетических наркотиков. В связи с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков, задержано более 130 человек, среди которых, к сожалению, 11 несовершеннолетних и 12 женщин.

Ранее в Сети появились сообщения о задержании командира дивизиона вооруженных сил по подозрению в хранении наркотиков в Карагандинской области. Ситуацию прокомментировали в ДП региона. В багажном отделении автомащшины мужчины обнаружено 18 пакетов с порошкообразным веществом белого цвета общим весом около 12 кг.

В Актобе сотрудники полиции совместно с ДКНБ задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В ходе обыска было обнаружено более 119 граммов мефедрона.

Также более 12 кг наркотиков обнаружили у жителя Жамбылской области - "зелье" нашли в машине. В сумке находились гашиш и смола каннабиса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2203322-voditelya-s-266-kg-marihuany-v-bagazhnike-zaderzhali-na-trasse-karaganda-astana/

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