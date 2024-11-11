Командира дивизиона вооруженных сил задержали по подозрению в хранении наркотиков в Карагандинской области

В Сети появились сообщения о задержании командира дивизиона вооруженных сил по подозрению в хранении наркотиков в Карагандинской области. Ситуацию прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 10 ноября на автодороге "Балхаш-Сарышаган" в ходе патрулирования батальон патрульной полиции остановил автомашину Geely Coolray, которой управлял 31-летний гражданин.

"Причиной остановки стало нарушение правил дорожного движения (без государственных номерных знаков). В процессе осмотра автомобиля в багажном отделении обнаружено 18 пакетов с порошкообразным веществом белого цвета общим весом около 12 кг. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая подтвердила подозрения в наличии запрещенного вещества", - рассказали в ДП Карагандинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Ранее в Астане задержали 33-летнего жителя, подозреваемого в незаконном обращении с наркотическими веществами. Кроме того, в его квартире нашли газовый пистолет, переделанный для стрельбы травматическими патронами.

А 19-летнего казахстанца, который был подозреваемым по делу о наркотиках, стражи порядка нашли в воинской части, куда он отправился служить. Его место службы было установлено, парня задержали и водворили в ИВС.