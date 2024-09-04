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Двух женщин задержали в Кызылорде по делу на 35 млн тенге

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Полицейский за работой
В отделении полиции. Фото: polisia.kz

В Кызылорде сотрудники полиции установили двух горожанок, подозреваемых в 17 эпизодах мошенничества с ущербом на сумму более 35 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию обратился 51-летний житель города.

"Под предлогом оказания помощи в получении кредита по госпрограмме мошенники получили от него средства в размере более 7 млн тенге", - пояснили в МВД.

По данному факту проводится досудебное расследование.

"Установлена причастность подозреваемых к 17 фактам аналогичного мошенничества, совершенного на территории Кызылординской области", - подчеркнули в ведомстве.

Материальный ущерб превысил 35 млн тенге. Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания.

Ранее в Астане полицейские задержали женщину, подозреваемую в серии мошенничеств. Она, по данным следствия, предлагала помощь в оформлении ипотечного кредита по госпрограмме, а за оказание "услуги" брала около 2 млн тенге.

А в Актобе семь предпринимателей заплатили по миллиону тенге, надеясь получить выгодный кредит по низкой процентной ставке из специального фонда, но стали жертвами мошенничества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2157246-dvuh-zhenshchin-zaderzhali-v-kyzylorde-po-delu-na-35-mln-tenge/

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