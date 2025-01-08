Выделенные на дорожную разметку 272 млн тенге похитили в Актобе

В Актобе прокуратура выявила хищение бюджетных средств в размере 272 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд, передает NUR.KZ со ссылкой на областную прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокуратурой Актобе выявлен факт хищения бюджетных средств в КГУ "Центр обеспечения безопасности дорожного движения и цифровых технологий города Актобе".

По версии следствия, директор организации, используя свое служебное положение, в рамках заключенных договоров госзакупок принимал акты за фактически не выполненные работы по нанесению дорожной разметки на сумму 272 млн тенге.

Действия директора квалифицированы по ст.189 ч.4 п.2 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества). В отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд № 2 Актобе для рассмотрения по существу.

Ранее в ЗКО главного специалиста одного из управлений осудили за мошенничество, приговорив к штрафу в 5 млн тенге.

А в области Жетісу руководителя отдела ЖКХ одного из районов осудили из-за бюджетных средств, потраченных на нефункционирующие санузлы.

Помимо этого, главы двух управлений акимата Алматинской области получили крупные штрафы за вмешательство в предпринимательскую деятельность и непринятие мер.

Также прокуратурой Мангистауской области совместно с уполномоченными органами были проведены проверки деятельности отдельных предприятий нефтегазовой сферы.