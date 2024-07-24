Задержан бывший глава дочерней компании "КазМунайГаза"

Прокуратурой Мангистауской области совместно с уполномоченными органами проводятся проверки деятельности отдельных предприятий нефтегазовой сферы и продолжаются задержания руководителей, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

"Установлено, что должностными лицами ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшн" за счет бюджетных средств безосновательно возмещены расходы подрядной компании на сумму более 700 млн тенге.

Кроме того, подрядчикам за фактически не оказанные транспортные услуги перечислено 2,2 млрд тенге", - сообщается на официальном сайте надзорного органа.

По данным фактам 10 июля 2024 года начато досудебное расследование по ч.4 ст.189 УК РК (Хищение в особо крупном размере).

Также 22 июля начато досудебное расследование по факту хищения 11 млн тенге дочерней организацией АО "НК "КазМунайГаз".

23 июля бывший руководитель ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшн" Т. задержан.

"По ранее начатым досудебным расследованиям по ст.189 УК по фактам хищения средств задержаны начальник производственно-технического отдела ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшн" и два представителя подрядных организаций", - рассказали в прокуратуре.

Всего с начала прокурорской проверки начато 19 досудебных расследований, они находятся в производстве ДЭР Мангистауской области.

"В рамках их расследования по фактам хищения и растраты бюджетных средств задержаны 8 лиц, в том числе 4 руководящих должностных лица дочерних компаний АО "НК "КазМунайГаз". Другие сведения в интересах следствия не разглашаются", - отметили в ведомстве.

Напомним, в июне этого года стало известно, что прокуратурой Мангистауской области совместно с ДЭР и Антикоррупционной службой проводятся проверки на 5 предприятиях нефтегазовой сферы.

Следствием установлено, что должностными лицами ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшн" приняты от поставщика не соответствующие технической спецификации автобусы на сумму свыше 1,5 млрд тенге. При этом их стоимость была завышена на 400 млн тенге. Вскрыты факты перечисления денежных средств в размере 110 млн тенге за услуги нефункционирующей спецтехники.

Также, по данным ведомства, в другом ТОО "West Oil Software" (подрядная организация ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшн") выявлены факты выплаты более 400 млн тенге заработной платы не работавшим лицам, необоснованного начисления заработной платы, в том числе близким родственникам руководства компании.

Начато 5 досудебных расследований по ч.4 ст.189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в крупном размере), задержаны 4 руководящих должностных лица обозначенных организаций.

По информации официального сайта, ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшн" - дочерняя компания АО "НК "КазМунайГаз". Образована в 2002 году путем объединения четырех крупных транспортных предприятий - ТОО "Бузачинский технологический транспорт", ТОО "Жетыбайский технологический транспорт", ТОО "Мангистауский технологический транспорт", ТОО "Арай". Оказывает все виды транспортных услуг АО "Мангистаумунайгаз" и другим дочерним организациям АО "НК "КазМунайГаз" на месторождениях Каламкас и Жетыбай в течение более 50 лет.