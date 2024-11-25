Госслужащий из Уральска ничем не мог помочь, но попросил 500 тыс. тенге

В ЗКО главного специалиста одного из управлений осудили за мошенничество, приговорив к штрафу в 5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении государственного служащего по обвинению в мошенничестве (п.2 ч.3 ст.190 УК) рассмотрел Уральский городской суд.

Из материалов уголовного дела следует, что на портале госзакупок был разыгран открытый конкурс по капитальному ремонту государственной трассы, в котором ТОО приняло участие и стало победителем согласно балльному расчетному показателю.

Между ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области" и ТОО был заключен договор и на счет последнего был направлен аванс.

"Позднее на вопрос директора ТОО о том, когда поступит остальная часть средств по договору, госслужащий - главный специалист управления, достоверно зная, что выплата денежных средств по договору госзакупок не входит в его служебные обязанности и что он не может ничем помочь, используя свои должностные полномочия, попросил у директора 500 тыс. тенге за предоставление денег", - установил суд.

В итоге подсудимый в целях получения личной имущественной выгоды получил от директора ТОО 500 тыс. тенге и перечислил их на свой банковский счет. Он заверил директора, что переведет остальную часть средств по договору, что впоследствии не исполнил.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину, что нашло свое подтверждение материалами уголовного дела.

Суд признал его виновным и приговорил к штрафу в размере 5 млн тенге с лишением права пожизненно занимать должности в государственной службе. Приговор уже вступил в законную силу.

Добавим, что по п.2 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, наказывается штрафом от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.