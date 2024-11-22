Казахстанка склоняла людей брать кредиты и обогатилась на 21 млн тенге

Жительницу Жамбылской области, склонившую 21 человека взять кредиты, осудили за мошенничество. Ущерб составил более 21 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении обвиняемой в неоднократном хищении чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием (п.4 ч.3 ст.190 УК) рассмотрели в апелляционном порядке в Жамбылском областном суде.

"В период с 2020 по 2024 годы подсудимая - жительница Шуского района, завоевав доверие 21 потерпевшего, различными способами обмана склонила их взять кредиты, тем самым причинив материальный ущерб на общую сумму более 21 млн тенге", - установил суд.

Прокурор просил назначить подсудимой наказание в виде 4 лет лишения свободы. Потерпевшие просили наказать ее строго по закону. При этом женщина вину признала полностью.

Суд признал смягчающими обстоятельствами признание вины, раскаяние в содеянном, наличие родившегося к моменту вынесения приговора ребенка и отсутствие судимости. Отягчающих обстоятельств суд не усмотрел.

Иски о возмещении имущественного вреда были удовлетворены частично, в пользу потерпевших в общей сложности взыскано более 21 млн тенге.

Суд первой инстанции назначил обвиняемой наказание в виде 4 лет лишения свободы, отсрочив исполнение наказания до 3 лет согласно ч.1 ст.74 УК.

Судебный акт был обжалован представителем потерпевшей, которая просила пересмотреть приговор в части назначения наказания и просила полностью взыскать сумму причиненного ущерба.

Судебная коллегия по уголовным делам Жамбылского областного суда, изучив материалы дела, признала выводы суда первой инстанции законными, обоснованными, а вину подсудимой доказанной показаниями осужденной, потерпевших, свидетелей и вещественными доказательствами.

Апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения, а приговор суда - без изменения. Постановление уже вступило в законную силу.

Отметим, что по п.4 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.