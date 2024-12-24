МВД провело спецоперацию в Караганде (видео)
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В Караганде задержан 22-летний парень, подозреваемый в мошенничестве с использованием поддельных идентификационных кодов сотовых устройств, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Департаментом по противодействию киберпреступности МВД и Департаментом полиции Карагандинской области, задержан 22-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.
Его подозревают в неправомерном изменении идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи для последующего обмана граждан.
В ходе обыска изъято специальное оборудование, замаскированное под усилитель звука. Оно использовалось для звонков казахстанцам от имени сотрудников банков и правоохранительных органов с целью введения в заблуждение и осуществления мошеннических действий.
На съемной квартире задержанного обнаружены:
- более 2100 sim-карт,
- два ноутбука,
- два мобильных телефона,
- планшет.
Установлено, что с 48 абонентских номеров, связанных с изъятым оборудованием, осуществлялись звонки гражданам.
В настоящее время проверяется причастность задержанного к другим эпизодам мошенничества. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Задержанный, по согласованию с прокуратурой, арестован. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в области Жетісу раскрыли схему массовой активации SIM-карт для интернет-мошенничества. По подозрению в преступлении задержаны два жителя региона.
Также в Карагандинской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в мошенничестве с использованием мобильного телефона знакомого. Возбуждено уголовное дело.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2204157-mvd-provelo-specoperaciyu-v-karagande-video/