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МВД провело спецоперацию в Караганде (видео)

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Изъятое оборудование
Изъятое оборудование. Фото: polisia.kz

В Караганде задержан 22-летний парень, подозреваемый в мошенничестве с использованием поддельных идентификационных кодов сотовых устройств, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Департаментом по противодействию киберпреступности МВД и Департаментом полиции Карагандинской области, задержан 22-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

Его подозревают в неправомерном изменении идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи для последующего обмана граждан.

В ходе обыска изъято специальное оборудование, замаскированное под усилитель звука. Оно использовалось для звонков казахстанцам от имени сотрудников банков и правоохранительных органов с целью введения в заблуждение и осуществления мошеннических действий.

На съемной квартире задержанного обнаружены:

  • более 2100 sim-карт,
  • два ноутбука,
  • два мобильных телефона,
  • планшет.

Установлено, что с 48 абонентских номеров, связанных с изъятым оборудованием, осуществлялись звонки гражданам.

В настоящее время проверяется причастность задержанного к другим эпизодам мошенничества. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Задержанный, по согласованию с прокуратурой, арестован. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в области Жетісу раскрыли схему массовой активации SIM-карт для интернет-мошенничества. По подозрению в преступлении задержаны два жителя региона.

Также в Карагандинской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в мошенничестве с использованием мобильного телефона знакомого. Возбуждено уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2204157-mvd-provelo-specoperaciyu-v-karagande-video/

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