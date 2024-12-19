Спецоперацию в месте массовой активации SIM-карт провели сотрудники МВД (видео)

В области Жетісу раскрыли схему массовой активации SIM-карт для интернет-мошенничества. По подозрению в преступлении задержаны два жителя региона, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники департаментов полиции области Жетісу и Астаны при координации департамента по противодействию киберпреступности МВД провели успешную операцию по пресечению преступной деятельности, связанной с интернет-мошенничеством.

В ходе расследования уголовных дел, связанных с онлайн-мошенничеством, было выявлено место массовой активации SIM-карт, которые использовались преступниками для совершения мошеннических действий.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое жителей области Жетісу - мужчины в возрасте 24 и 25 лет. Один из них проживал в поселке Жамбыл, а второй - в селе Достык Каратальского района.

"Подозреваемые занимались активацией и продажей SIM-карт, которые позже использовались для регистрации в мессенджере WhatsApp и обмана граждан Казахстана. Злоумышленники регистрировали номера через приложение, активировали их и продавали через Telegram-каналы по цене от 500 до 1500 тенге за SIM-карту. Ежедневно они успевали регистрировать до 100 SIM-карт, что значительно способствовало распространению интернет-мошенничества", - отметили в МВД.

В ходе обыска у задержанных изъяты 17 мобильных телефонов, два ноутбука, один модем и около 1000 SIM-карт. Расследование продолжается, устанавливаются все детали преступной схемы и возможные связи задержанных с другими участниками мошеннических операций.

Ранее в Алматы оборудование с SIM-картами для подмены номеров и генерации звонков нашли в одном из офисов. На слотах оборудования обнаружили более 80 SIM-карт казахстанских и российских сотовых операторов. Начато досудебное расследование.

Также в Алматы задержали казахстанца, подозреваемого в использовании оборудования "SIM box" для организации мошеннических схем. Со слов задержанного, предложение о работе он получил через Telegram, где ему поручили настроить и обслуживать оборудование, а также регулярно менять SIM-карты.