"Тяжело ранены": в полиции раскрыли подробности нападения на семейную пару в Алматы

Полиция Алматы сообщила о задержании мужчины, которого подозревают в нападении на семейную пару. Сообщается, что пострадавшие были тяжело ранены, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным информационного медиапортала МВД Polisia.kz, в Алматы раскрыто особо тяжкое преступление, совершенное 20 декабря в одном из жилых комплексов Наурызбайского района.

"В результате попытки разбойного нападения супруги были тяжело ранены. В настоящее время они находятся в больнице. С целью раскрытия данного преступления была создана следственно-оперативная группа. Личность нападавшего установлена. Это 38-летний житель области Жетысу. Накануне он был задержан и взят под стражу", - сказано в сообщении.

По данным полиции, подозреваемый признался, что планировал ограбить супружескую пару, у которых незадолго до этого устанавливал новую мебель.

"Именно тогда он и заметил у работодателей сейф. Скрывая лицо под медицинской маской и шарфом, он позвонил в дверь потерпевших. Пригрозив пистолетом, нападавший потребовал отдать ему деньги. Однако глава семейства стал звать на помощь. В этот момент подозреваемый выстрелил в супругов и сбежал", - рассказали в полиции.

В МВД добавили, что досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие обстоятельства преступления.

Напомним, 20 декабря 2024 года читатель NUR.KZ сообщил о произошедшей в Алматы стрельбе, отметив, что был ранен человек. В полиции сообщали о возбужденном уголовном деле.

В ноябре того же года сообщалось, что во дворе одного из домов Алмалинского района напали на бухгалтера одного из супермаркетов города. Добычей для нападавшего стали 400 тыс. тенге.

Также сообщалось, что в Алматинской области трое мужчин пострадали в результате стрельбы из охотничьего ружья возле реки Или. Подозреваемого в покушении на убийство задержали.

Добавим, что согласно статье 192 УК РК, разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью и с целью хищения имущества, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.