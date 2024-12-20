В Алматы сообщили о стрельбе и ранении человека
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Читатель NUR.KZ сообщил о произошедшей в Алматы стрельбе, отметив, что был ранен человек. Между тем в департаменте полиции города прокомментировали информацию.
"По данному факту Управлением полиции Наурызбайского района возбуждено уголовное дело.
Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления", - сообщили в ответ на запрос NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы.
Иных данных в ведомстве не раскрывают.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Алматинской области трое мужчин пострадали в результате стрельбы из охотничьего ружья возле реки Или. Подозреваемого в покушении на убийство задержали.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2202900-v-almaty-soobshchili-o-strelbe-i-ranenii-cheloveka/