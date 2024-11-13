Пригрозил пистолетом: в Алматы напали на бухгалтера крупного супермаркета (видео)

Во дворе одного из домов Алмалинского района напали на бухгалтера одного из супермаркетов города, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.

В Instagram-аккаунте ДП Алматы сообщается, что совершивший разбой мужчина потребовал у бухгалтера супермаркета деньги, пригрозив женщине пистолетом и физической расправой. Добычей для него стали 400 тысяч тенге.

"Свое лицо нападавший спрятал под шарфом. После совершения преступления он скрылся, а женщина сообщила о нападении в полицию. Была создана следственно-оперативная группа, организованы розыскные мероприятия. Уже к обеду 39-летний подозреваемый был задержан.

Спецоперация проведена в центре города, по проспекту Абылай хана. Установлено, что налетчик запланировал налет и рассчитывал на большую выручку. Злоумышленник взят под стражу. Газовый пистолет изъят", - рассказал первый заместитель начальника ДП Алматы полковник полиции Куатбек Науатов.

Несколько дней назад Сети появилось видео нападения на девушку в подъезде многоквартирного жилого дома Алматы. На кадрах было видно, как мужчина заходит в подъезд, судя по всему, пугает девушку около лифта, затем валит на пол другую девушку.

В апреле текущего года в Алматы на 10 суток арестовали мужчину, который напал на женщину, сидевшую на лавочке. Видео инцидента также распространялось в Сети.

Добавим, что согласно статье 192 УК РК, разбой наказывается лишением свободы на срок от 3 до 15 лет с конфискацией имущества.