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Стрельба произошла в Алматинской области

Опубликовано:

Охотник
Мужчина с ружьем. Иллюстративное фото: Obradovic / Getty Images

В Алматинской области трое мужчин пострадали в результате стрельбы из охотничьего ружья возле реки Или. Подозреваемого в покушении на убийство задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает CMN.KZ, инцидент произошел 27 октября возле реки Или недалеко от Қонаева. Одного мужчину госпитализировали с ранением в больницу, еще двум оказали медпомощь.

Происшествие корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в ДП Алматинской области.

"По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по "горячим следам" установлен, задержан и водворен в ИВС 39-летний подозреваемый", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий для исследования всех обстоятельств преступления.

"Расследование находится на контроле руководства областного департамента полиции", - отметили в ведомстве.

Ранее в Туркестане полицейские задержали подозреваемого в покушении на убийство. Его подозревают в нанесении ножевых ранений бывшему зятю на почве бытового конфликта.

А в области Ұлытау мужчину осудили за покушение на убийство супруги, а после этого лишили родительских прав на детей за совершение особо тяжкого преступления.

В Шымкенте к 15 годам лишения свободы приговорили мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения пытался убить подростка, но не смог довести свое преступление до конца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2179587-strelba-proizoshla-v-almatinskoy-oblasti/

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