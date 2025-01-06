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Пенсионерку из Астаны обманули на 18 млн тенге: она хотела оплатить обучение внука за границей

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Пенсионерка
Пожилая женщина. Иллюстративное фото: Tero Vesalainen / Getty Images

Жительница Астаны хотела осуществить мечту своего внука и оплатить его обучение за границей, но лишилась 18 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации официального медиапортала МВД Polisia.kz, в Астане задержан мужчина, которого подозревают в мошенничестве.

"58-летняя пенсионерка обратилась в центр, предлагающий услуги по организации обучения за границей, чтобы осуществить мечту своего внука. Однако подозреваемый убедил женщину перевести деньги на его счет, предложив обучение в пяти зарубежных странах.

Общая сумма ущерба составила около 18 млн тенге. В настоящее время ведется досудебное расследование. Также установлено, что мошенник причастен к 49-ти аналогичным эпизодам", - заявили в полиции.

Сегодня также сообщалось, что жительница Астаны приобрела онлайн-курс за 2 млн тенге, после окончания которого рассчитывала на четыре прибора для волос от Dyson.

В конце 2024 года полиция Алматы объявила о задержании местной жительницы, которую подозревают в мошенничестве. По версии полиции, она обещала пострадавшим ученую степень на выгодных условиях.

В октябре прошлого года в Астане задержали местную жительницу. По версии следствия, она обещала людям помочь с поступлением на магистратуру в вуз.

Отметим, что согласно ст. 190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (более 3,9млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2208806-pensionerku-iz-astany-obmanuli-na-18-mln-tenge-ona-hotela-oplatit-obuchenie-vnuka-za-granicey/

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