Астанчанка лишилась 2 млн тенге после покупки "онлайн-курса": ей обещали подарить приборы Dyson

Жительница Астаны приобрела онлайн-курс за 2 млн тенге, после окончания которого рассчитывала на четыре прибора для волос от Dyson, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным информационного портала МВД Polisia.kz, подозреваемый предложил 25-летней жительнице столицы приобрести онлайн-курс по профессиональному созданию причесок.

"Он уверял, что после прохождения курса она сможет начать сотрудничество с зарубежными партнерами в сфере торговли одеждой. Кроме того, он обещал подарить четыре прибора для волос Dyson в качестве бонуса за покупку курса.

Доверившись словам мошенника, потерпевшая перевела на его счет около двух миллионов тенге. Однако спустя неделю, так и не дождавшись обещанного обучения, женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась за помощью в полицию", — рассказали в МВД.

Полиция установила подозреваемого по делу. По данным правоохранительных органов, его обвиняют еще в 10 аналогичных эпизодах, ведется досудебное расследование.

В ноябре прошлого года мы писали об алматинке, которая смогла вернуть 840 тыс. за онлайн-курсы, которые ей не понравились

В октябре 2024 года сообщалось, что 87 жителей Туркестанской области поверили обещаниям об увеличении денег и в итоге лишились более 337 млн тенге. Подозреваемого задержали.

Отметим, что согласно ст. 190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (более 3,9млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.