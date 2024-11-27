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Карагандинец лишился 940 тысяч тенге после срочного звонка

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Мужчина разговаривает по телефону
Звонок. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Карагандинской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в мошенничестве с использованием мобильного телефона знакомого. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в Карагандинской области сотрудники полиции задержали 37-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве.

По версии следствия, он попросил у своего 33-летнего знакомого мобильный телефон якобы для срочного звонка. Получив устройство, мужчина оформил кредит через банковское приложение на имя потерпевшего и перевел деньги на свой счет.

Сумма ущерба составила 940 тысяч тенге.

"В ходе допроса задержанный признался в содеянном и объяснил свои действия необходимостью быстрого получения денег. В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводится расследование", - рассказали в МВД.

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Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Абайского района Карагандинской области задержали 33-летнего мужчину по подозрению в краже. По версии следствия, задержанный попросил у своего знакомого мобильник якобы для срочного звонка. При этом, воспользовавшись установленным на телефоне банковским приложением, снял со счета 30-летнего потерпевшего 160 тысяч тенге.

Помимо этого, в Карагандинской области задержан 24-летний парень, подозреваемый в хищении 3 миллионов тенге у местного жителя, с которым он был знаком: завоевав доверие потерпевшего, он воспользовался ситуацией и завладел суммой, которую тот получил в качестве кредитных средств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2193138-karagandinec-lishilsya-940-tysyach-tenge-posle-srochnogo-zvonka/

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