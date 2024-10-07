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Карагандинец хотел устроиться на работу и лишился 732 тыс. тенге

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Купюры по 5 тысяч тенге в руках в форме веера
Пять тысяч тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Караганде сотрудники правоохранительных органов задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Сумма ущерба превысила 732 тысячи тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники Юго-Восточного отдела полиции УП Караганды задержали 52-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве.

По данным полиции, он под предлогом трудоустройства на одно из предприятий города завладел деньгами 27-летнего жителя города в сумме 732 тысячи тенге.

Подозреваемый дал признательные показания.

Кроме того, полицейские установили его возможную причастность еще к четырем аналогичным преступлениям. Все выявленные факты объединены в одно уголовное дело. Проводится расследование.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Ранее в Уральске суд приговорил двух "застройщиков" к 6 и 7 годам лишения свободы за крупное мошенничество с ущербом в 490 млн тенге. Не имея земельных участков для строительства, злоумышленники собирали деньги от заказчиков и внушали гражданам уверенность в исполнении договоров строительного подряда. Получив средства, они обещали построить жилье в установленные сроки, но фактически этого не делали, продолжая вводить в заблуждение. Строительство так и не было начато.

Житель Астаны тоже попался на уловку мошенника и лишился денег - мужчине предложили помощь в переоформлении авто. Получив задаток, "помощник" перестал выходить на связь. Полицейские сообщили, что подозреваемый установлен.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2170902-karagandinec-hotel-ustroitsya-na-rabotu-i-lishilsya-732-tys-tenge/

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