Россиянка в Павлодарской области попросила ее оштрафовать за двойное гражданство

В Павлодаре бывшую гражданку Казахстана наказали за двойное гражданство. Она не сообщила в госорганы о приобретении гражданства Российской Федерации, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении в отношении гражданки Российской Федерации за нарушение законодательства о гражданстве Республики Казахстан (ч.2 ст.496 КоАП) рассмотрел Железинский районный суд.

"При прохождении пункта пропуска пограничного контроля при пересечении государственной границы Республики Казахстан женщина не сообщила о факте приобретения иностранного гражданства в компетентные государственные органы РК и не сдала документы", - установил суд.

В суде напомнили, что согласно законодательству гражданство Республики Казахстан утрачивается, если лицо приобрело гражданство другого государства.

Лицо, состоящее в гражданстве Казахстана и принявшее гражданство иностранного государства, в течение 30 календарных дней со дня приобретения им иного гражданства обязано сообщить о данном факте в органы внутренних дел РК или загранучреждения РК и сдать паспорт и (или) удостоверение личности.

"На судебном заседании женщина свою вину в совершении правонарушения признала полностью, а также показала, что не знала о необходимости сдачи документа в месячный срок, что в Казахстане проживает ее мать, братья и сестры, просила назначить взыскание в виде штрафа", - отметили в суде.

Суд признал россиянку виновной и наложил административное взыскание в виде штрафа в размере 516 880 тенге, сократив сумму на 30% от общей суммы штрафа с учетом положений ч.2 ст.829-11 КоАП РК.

"Налагая административное взыскание, суд исходил из обстоятельств дела, характера совершенного правонарушения, а также данных о личности женщины, ее материального положения, наличия близких родственников в Казахстане", - пояснили в суде.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.2 ст.496 КоАП РК несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства влечет штраф в размере 200 МРП (738 400 тенге) либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.

Ранее стало известно, что почти 50 человек с двойным гражданством выявили в Восточно-Казахстанской области. Девять из них выдворили за пределы Казахстана.