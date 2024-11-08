Гражданку США выдворили из Казахстана

В МВД рассказали о случаях привлечения к ответственности людей с двойным гражданством – за это нарушение из страны было выдворено 977 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на медиапортале МВД Polisia.kz, с начала года за нарушение миграционного законодательства РК к административной ответственности привлечены 3022 иностранцев, из которых по решению суда из страны выдворены 977 иностранных граждан.

Выявлено 375 лиц с двойным гражданством, по ним приняты соответствующие меры.

Так, в аэропорту Алматы была выявлена 32-летняя гражданка США, нарушившая законодательство РК о гражданстве. Ее привлекли к ответственности за несообщение о факте приобретения иностранного гражданства.

Решением суда девушку выдворили за пределы страны и запретили ей въезд в Казахстан на пять лет.

Такие же правонарушения двойного гражданства выявили у трех граждан Российской Федерации. Двоих из них выдворили из страны, а третьего оштрафовали на 517 тыс. тенге.

Напомним, ранее в Павлодаре бывшую гражданку Казахстана наказали за двойное гражданство. Она не сообщила в госорганы о приобретении гражданства Российской Федерации.

В начале октября стало известно, что почти 50 человек с двойным гражданством выявили в Восточно-Казахстанской области. Девять из них выдворили за пределы Казахстана.

Отметим, что по части 2 статьи 496 КоАП РК несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства влечет штраф в размере 200 МРП (738 400 тенге) либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.