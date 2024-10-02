Почти 50 человек с двойным гражданством выявили в ВКО: сколько из них выдворили
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Почти 50 человек с двойным гражданством выявили в Восточно-Казахстанской области. Девять из них выдворили за пределы Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
48 человек с двойным гражданством выявили в ВКО. Девять из них по решению суда выдворены за пределы Казахстана, сообщается на информационном медиапортале МВД.
В одном из случаев 59-летний житель Усть-Каменогорска стал гражданином соседней страны в мае 2021-го года, однако не сообщил об этом в установленный законодательством срок в правоохранительные органы.
У него забрали удостоверение личности и паспорт гражданина РК. За нарушение закона мужчина оплатил штраф в размере 200 МРП (738 тыс. тенге).
В июне жительница Атырау с двойным гражданством - России и Казахстана - была привлечена к ответственности. За нарушение законодательства ее оштрафовали на сумму свыше 500 тыс. тенге.
В другом случае мужчину за такой проступок выдворили из страны.
Недавно были оштрафованы за двойное гражданство жители Павлодарской области.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2168929-pochti-50-chelovek-s-dvoynym-grazhdanstvom-vyyavili-v-vko/
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