Почти 50 человек с двойным гражданством выявили в ВКО: сколько из них выдворили

Почти 50 человек с двойным гражданством выявили в Восточно-Казахстанской области. Девять из них выдворили за пределы Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

48 человек с двойным гражданством выявили в ВКО. Девять из них по решению суда выдворены за пределы Казахстана, сообщается на информационном медиапортале МВД.

В одном из случаев 59-летний житель Усть-Каменогорска стал гражданином соседней страны в мае 2021-го года, однако не сообщил об этом в установленный законодательством срок в правоохранительные органы.

У него забрали удостоверение личности и паспорт гражданина РК. За нарушение закона мужчина оплатил штраф в размере 200 МРП (738 тыс. тенге).

В июне жительница Атырау с двойным гражданством - России и Казахстана - была привлечена к ответственности. За нарушение законодательства ее оштрафовали на сумму свыше 500 тыс. тенге.

В другом случае мужчину за такой проступок выдворили из страны.

Недавно были оштрафованы за двойное гражданство жители Павлодарской области.