Медный кабель на миллионы похитили на предприятии в Карагандинской области

В Карагандинской области задержали двух мужчин, подозреваемых в краже медного кабеля с территории строительного предприятия. Общая сумма ущерба составила 3 миллиона тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, полицейские по подозрению в краже задержали двух жителей одного из населенных пунктов Нуринского района в возрасте 30 и 34 лет.

Установлено, что ночью подозреваемые проникли на территорию строительного предприятия и похитили медный кабель. Сумма ущерба составила 3 млн тенге.

В ведомстве добавили, что задержанные дали признательные показания, пояснив, что украденное имущество планировали сдать в пункт приема металла.

Вещественные доказательства изъяты. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Караганде задержан 40-летний мужчина, подозреваемый в краже золотых изделий стоимостью 650 тысяч тенге из квартиры местной жительницы. В ходе следственных мероприятий он дал признательные показания, а похищенные ювелирные изделия были изъяты в качестве вещественных доказательств. Возбуждено уголовное дело.

Также недавно сотрудники полиции задержали в Караганде 21-летнего мужчину по подозрению в краже мобильного телефона у 70-летней пенсионерки. Сумма ущерба составила 380 тысяч тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.