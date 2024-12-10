Золото пропало из квартиры жительницы Темиртау

В Темиртау сотрудники полиции задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в кражах золотых изделий на сумму 850 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, полицейские в городе Темиртау задержали 29-летнего мужчину по подозрению в краже.

По версии следствия, задержанный проник в квартиру 45-летней местной жительницы и похитил золотые изделия на сумму 700 тысяч тенге. Подозреваемый дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты.

Кроме того, полицейские установили причастность задержанного еще к одному аналогичному преступлению. Находясь на территории одного из садоводческих обществ, мужчина, отжав окно, проник в дачу 56-летней потерпевшей и похитил золотую цепочку и кулон общей стоимостью 150 тысяч тенге.

Все выявленные факты объединены в одно уголовное производство, в рамках которого проводится расследование. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области задержали мужчину, подозреваемого в краже золотых украшений из квартиры в Балхаше, ущерб составил 280 тысяч тенге.

Помимо этого, сотрудники полиции Темиртау задержали 28-летнего мужчину. Он подозревается в проникновении в квартиру 56-летней женщины и хищении ноутбука.

Также в Темиртау произошла ночная кража из магазина. Сумма ущерба составила 600 тыс. тенге. Подозреваемого в преступлении задержали.