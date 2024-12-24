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Золото на 2,5 млн тенге пропало из квартиры в Темиртау

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Золото
Золото. Иллюстративное фото: pexels.com

В Темиртау задержан мужчина, подозреваемый в краже ювелирных украшений на 2,5 млн тенге. Задержанный признался в совершении преступления, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в Темиртау полицейские задержали 32-летнего мужчину по подозрению в краже.

По версии следствия, мужчина проник в квартиру многоэтажного дома и похитил золотые украшения на сумму 2,5 млн тенге, выставленные в серванте в одной из комнат.

Подозреваемый признал свою вину, сообщив, что сдал ювелирные изделия в ломбард. Вещественные доказательства изъяты.

В МВД добавили, что в ходе досудебного разбирательства установлено, что задержанный может быть причастен к двум аналогичным преступлениям. Следователи предполагают, что в одном случае он похитил имущество на сумму 425 тысяч тенге у 45-летнего потерпевшего, в другом - мобильный телефон.

Все выявленные факты объединены в одно производственное дело. В настоящее время проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Темиртау сотрудники полиции задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в кражах золотых изделий на сумму 850 тысяч тенге.

Помимо этого, стражи порядка задержали мужчину, подозреваемого в краже золотых украшений из квартиры в Балхаше, ущерб составил 280 тысяч тенге.

А сотрудники полиции Темиртау задержали 28-летнего мужчину. Он подозревается в проникновении в квартиру 56-летней женщины и хищении ноутбука.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2204286-zoloto-na-2-5-mln-tenge-propalo-iz-kvartiry-v-temirtau/

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