26-летнего карагандинца задержали после взлома багажника авто
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В Караганде полиция задержала 26-летнего мужчину по подозрению в краже двух аккумуляторов из автомобиля. Ущерб оценен в 175 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники Михайловского отдела полиции УП Караганды по подозрению в краже установили и задержали 26-летнего мужчину.
По версии следствия, задержанный в ночное время, взломав замок багажного отсека, похитил из легкового автомобиля два аккумулятора.
Потерпевший сумму ущерба оценил в 175 тысяч тенге.
Задержанный дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
Ранее сообщалось, что в Карагандинской области сотрудники полиции задержала мужчину по подозрению в краже из автомобиля. Сумма ущерба составила 210 тысяч тенге.
Помимо этого, в Караганде полиция задержала мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля стоимостью 700 тысяч тенге. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.
А в городе Сарани задержан мужчина, подозреваемый в краже с одного из предприятий. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2206667-26-letnego-karagandinca-zaderzhali-posle-vzloma-bagazhnika-avto/