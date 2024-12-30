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Эзотерика

26-летнего карагандинца задержали после взлома багажника авто

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Белое авто
Автомобиль. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Караганде полиция задержала 26-летнего мужчину по подозрению в краже двух аккумуляторов из автомобиля. Ущерб оценен в 175 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники Михайловского отдела полиции УП Караганды по подозрению в краже установили и задержали 26-летнего мужчину.

По версии следствия, задержанный в ночное время, взломав замок багажного отсека, похитил из легкового автомобиля два аккумулятора.

Потерпевший сумму ущерба оценил в 175 тысяч тенге.

Задержанный дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области сотрудники полиции задержала мужчину по подозрению в краже из автомобиля. Сумма ущерба составила 210 тысяч тенге.

Помимо этого, в Караганде полиция задержала мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля стоимостью 700 тысяч тенге. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

А в городе Сарани задержан мужчина, подозреваемый в краже с одного из предприятий. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2206667-26-letnego-karagandinca-zaderzhali-posle-vzloma-bagazhnika-avto/

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