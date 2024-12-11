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Мужчину задержали в Балхаше из-за пакета с женской косметикой

Опубликовано:

Кража из автомобиля
Кража из автомобиля. Иллюстративное фото: unsplash.com

В Карагандинской области сотрудники полиции задержала мужчину по подозрению в краже из автомобиля. Сумма ущерба составила 210 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, кражу из автомобиля раскрыли полицейские в Карагандинской области. Сотрудники отдела полиции Балхаша по подозрению в краже задержали 32-летнего мужчину.

По версии следствия, задержанный в утреннее время проник в салон легкового автомобиля, откуда похитил кошелек и пакет с женской косметикой. Сумма ущерба составила 210 тысяч тенге.

Подозреваемый дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Караганде полиция задержала мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля стоимостью 700 тысяч тенге. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также в Карагандинской области задержали мужчину, подозреваемого в краже золотых украшений из квартиры в Балхаше, ущерб составил 280 тысяч тенге.

А в Темиртау сотрудники полиции по "горячим следам" задержали 21-летнего мужчину, который подозревается в угоне легкового автомобиля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2198895-muzhchinu-zaderzhali-v-balhashe-iz-za-paketa-s-zhenskoy-kosmetikoy/

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