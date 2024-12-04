Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Припаркованный возле дома автомобиль исчез в Караганде

Опубликовано:

Преступник вскрывает дверь автомобиля
Угон. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Караганде полиция задержала мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля стоимостью 700 тысяч тенге. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в полицию Караганды обратился 39-летний житель города с заявлением о краже автомобиля, который был припаркован возле многоквартирного дома.

Ущерб от кражи составил 700 тысяч тенге. Сообщение о произошедшем сразу поступило патрульным полицейским. Вскоре, проверяя один из гаражных массивов, стражи порядка обнаружили похищенное транспортное средство и задержали его под управлением 29-летнего мужчины.

Медицинское освидетельствование показало, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого составлен административный протокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. В настоящее время проводится расследование.

Ранее сообщалось, что жителя Астаны подозревают в угоне автомобиля. По версии полиции, мужчина был пьяным и на чужом автомобиле уехал в сторону Караганды.

Помимо этого, в Карагандинской области полицейские задержали иностранца на трассе по подозрению в угоне автомобиля, который произошел в ночь с 3 на 4 ноября.

Также в Караганде полиция провела операцию против угонов и краж автомобилей, задержав двух подозреваемых в совершении данных преступлений.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2196023-priparkovannyy-vozle-doma-avtomobil-ischez-v-karagande/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie