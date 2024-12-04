Припаркованный возле дома автомобиль исчез в Караганде

В Караганде полиция задержала мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля стоимостью 700 тысяч тенге. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в полицию Караганды обратился 39-летний житель города с заявлением о краже автомобиля, который был припаркован возле многоквартирного дома.

Ущерб от кражи составил 700 тысяч тенге. Сообщение о произошедшем сразу поступило патрульным полицейским. Вскоре, проверяя один из гаражных массивов, стражи порядка обнаружили похищенное транспортное средство и задержали его под управлением 29-летнего мужчины.

Медицинское освидетельствование показало, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого составлен административный протокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. В настоящее время проводится расследование.

Ранее сообщалось, что жителя Астаны подозревают в угоне автомобиля. По версии полиции, мужчина был пьяным и на чужом автомобиле уехал в сторону Караганды.

Помимо этого, в Карагандинской области полицейские задержали иностранца на трассе по подозрению в угоне автомобиля, который произошел в ночь с 3 на 4 ноября.

Также в Караганде полиция провела операцию против угонов и краж автомобилей, задержав двух подозреваемых в совершении данных преступлений.