"Готовим в прокуратуру жалобу": адвокат Жанна Уразбахова об уголовном деле против нее

Жанна Уразбахова прокомментировала возбужденное полицией Алматы уголовное дело в отношении нее и назвала его незаконным, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление адвоката.

В своем Instagram-аккаунте Жанна Уразбахова заявила, что начатое полицией Алматы уголовное дело является незаконным.

"Начатое Департаментом полиции Алматы уголовное дело в отношении меня незаконное - по той простой причине, что материалы уголовного дела я не видела, я с ними не ознакомлена. Как я могу их разглашать?

Следствие еще идет. И главное, я не давала никакую подписку о неразглашении тайны досудебного расследования, а без этой подписки никто не может меня ни в чем-то подозревать.

Мы уже готовим в прокуратуру жалобу на незаконную регистрацию уголовного дела", - заявила Уразбахова.

Корреспондент NUR.KZ обратился в Департамент полиции Алматы за комментарием. В полиции воздержались от комментариев по поводу слов Уразбаховой, ссылаясь на нормы УПК.

Напомним, накануне в ДП Алматы сообщили, что в отношении адвоката Жанны Уразбаховой возбуждено уголовное дело.

"В отношении граждан У. и Б., адвокатов по уголовному делу о вымогательстве и мошенничестве, возбуждено уголовное дело по факту разглашения данных досудебного следствия.

Несмотря на установленный запрет, предусмотренный уголовно-процессуальным законодательством, указанные лица распространили информацию о ходе расследования через СМИ и социальные сети", - говорилось в сообщении полиции.

Кроме того, в ДП заявили о случаях умышленного срыва следственных действий и игнорирования обязательного участия в процессуальных мероприятиях с их стороны.

Отметим, что Жанна Уразбахова выступала адвокатом потерпевшей стороны по делу Куандыка Бишимбаева, которого обвиняли в убийстве Салтанат Нукеновой. Экс-министра в итоге признали виновным и осудили на 24 года колонии.

Отметим, во время судебного процесса против экс-министра, который транслировался онлайн, Уразбахова покорила казахстанцев - число ее подписчиков в соцсетях резко выросло.

А в начале ноября стало известно, что Уразбахова была награждена государственной медалью "Ерен еңбегі үшін". Соответствующий указ, как рассказала сама Жанна, подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев ко Дню Республики.