Против адвоката Жанны Уразбахавой возбудили уголовное дело

В полиции Алматы сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении двух адвокатов – их подозревают в разглашении данных следствия, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент.

"В отношении граждан У. и Б., адвокатов по уголовному делу о вымогательстве и мошенничестве, возбуждено уголовное дело по факту разглашения данных досудебного следствия.

Несмотря на установленный запрет, предусмотренный уголовно-процессуальным законодательством, указанные лица распространили информацию о ходе расследования через СМИ и социальные сети", – говорится в сообщении полиции.

Кроме того, в ДП заявили о случаях умышленного срыва следственных действий и игнорирования обязательного участия в процессуальных мероприятиях с их стороны.

На уточняющий вопрос корреспондента в полиции подтвердили, что одним из адвокатов, против которых возбуждено уголовное дело, является Жанна Уразбахова.

Напомним, Жанна Уразбахова выступала адвокатом потерпевшей стороны по делу Куандыка Бишимбаева, которого обвиняли в убийстве Салтанат Нукеновой. Экс-министра в итоге признали виновным и осудили на 24 года колонии.

Отметим, во время судебного процесса против экс-министра, который транслировался онлайн, Уразбахова покорила казахстанцев – число ее подписчиков в соцсетях резко выросло.

А в начале ноября стало известно, что Уразбахова была награждена государственной медалью "Ерен еңбегі үшін". Соответствующий указ, как рассказала сама Жанна, подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев ко Дню Республики.