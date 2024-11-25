Акмолинец снял электронный браслет, соврал о работе и лишился свободы

В Акмолинской области за незаконное снятие электронного средства слежения осужденному заменили наказание на лишение свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, по ходатайству прокуратуры Бурабайского района судом апелляционной инстанции осужденному заменили наказание на лишение свободы.

"Осужденный во время отбывания наказания в виде ограничения свободы самовольно срезал электронное средство слежения, не являлся на ежемесячную регистрацию для отчета о своем поведении, а также ввел в заблуждение инспектора службы пробации о своем трудоустройстве", - рассказали в прокуратуре Акмолинской области.

Оставшийся срок мужчина теперь проведет в местах лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Казахстане стали чаще применять электронные браслеты вместо ареста. В этом году проект по их применению запустили по инициативе Верховного суда. Всего за 10 месяцев текущего года судами применены 505 браслетов.

Также житель Астаны отказался надевать электронный браслет слежения, из-за чего повторно лишился свободы. В 2022 году мужчине заменили неотбытую часть наказания на ограничение свободы, так как он имел положительные характеристики и оплатил взыскания.