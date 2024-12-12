Трижды выезжал и не было дома после 10 вечера: казахстанца взяли под стражу в зале суда

В Костанайской области из-за нарушения пробационного контроля изменили наказание осужденному за неуплату алиментов. Мужчину лишили свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, суд рассмотрел представление службы пробации Федоровского района о замене наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы.

"При рассмотрении представления присутствовали неплательщики алиментов, уклоняющиеся от помощи своим детям, а также лица, осужденные к ограничению свободы и допускающие нарушения при отбытии наказания", - отметили в суде.

Приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних гражданин уже был осужден по ст.139 УК РК (Неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетнего ребенка).

Ему назначили один год ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок наказания и возложением обязанностей.

Через некоторое время служба пробации Федоровского района обратилась в суд с представлением.

"Осужденный, находясь на учете, допустил злостные нарушения установленного порядка отбывания наказания, а именно: не явился на регистрацию без уважительных причин; трижды выехал в другую местность без уведомления службы пробации; отсутствовал по месту жительства после 22.00 без уважительных причин, что зафиксировано электронным средством слежения, использованным в отношении осужденного", - отметили в суде.

За указанные нарушения порядка отбывания наказания мужчину предупредили о замене ограничения свободы лишением свободы.

Представитель службы пробации на судебном заседании представление поддержала и просила его удовлетворить.

"Осужденный не отрицал нарушения, указанные в представлении, признал вину и просил дать шанс для исправления", - отметили в суде.

По информации суда, согласно приобщенной характеристике от ТОО, осужденный по месту работы характеризуется отрицательно. Также он характеризуется и участковым.

Изучив представленные материалы, учитывая личность осужденного, а также допущенные им нарушения порядка отбывания наказания, суд удовлетворил представление службы пробации Федоровского района.

Мужчине заменили неотбытое наказание в виде ограничение свободы на лишение свободы сроком на 7 месяцев 11 дней с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Осужденного взяли под стражу в зале суда. Постановление пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ст.139 УК РК неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, наказывается привлечением к общественным работам на срок до 600 часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее стало известно, что россиянин, проживающий в Барнауле, накопил долг по алиментам перед своими детьми в области Абай на сумму более 44 млн тенге. Для взыскания денег обратятся к международным правовым механизмам.