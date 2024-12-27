Карагандинца задержали после посещения магазина

В Караганде задержан 43-летний мужчина, подозреваемый в краже кошелька из магазина. Ущерб составил 150 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, мужчина, находясь в одном из магазинов, воспользовался тем, что продавец была занята обслуживанием клиентов, и похитил с прилавка оставленный кошелек.

Сумма ущерба составила 150 тысяч тенге.

Подозреваемого задержали, он дал признательные показания, а вещественные доказательства были изъяты.

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Ранее в Караганде задержали мужчину, подозреваемого в краже в магазине портмоне с 80 тыс. тенге. Задержание произошло после просмотра записи с видеокамеры.

Помимо этого, в Сети появилась информация о разбойном нападении на один из магазинов в Талгаре Алматинской области - произошедшее попало в объектив камеры наблюдения.

А в Астане директор автомойки обратилась в полицию с заявлением о пропаже денег из кассы. По подозрению в краже был задержан стажер.