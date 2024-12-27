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Карагандинца задержали после посещения магазина

Опубликовано:

Магазин
Магазин. Иллюстративное фото: pexels.com

В Караганде задержан 43-летний мужчина, подозреваемый в краже кошелька из магазина. Ущерб составил 150 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, мужчина, находясь в одном из магазинов, воспользовался тем, что продавец была занята обслуживанием клиентов, и похитил с прилавка оставленный кошелек.

Сумма ущерба составила 150 тысяч тенге.

Подозреваемого задержали, он дал признательные показания, а вещественные доказательства были изъяты.

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Ранее в Караганде задержали мужчину, подозреваемого в краже в магазине портмоне с 80 тыс. тенге. Задержание произошло после просмотра записи с видеокамеры.

Помимо этого, в Сети появилась информация о разбойном нападении на один из магазинов в Талгаре Алматинской области - произошедшее попало в объектив камеры наблюдения.

А в Астане директор автомойки обратилась в полицию с заявлением о пропаже денег из кассы. По подозрению в краже был задержан стажер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2205870-karagandinca-zaderzhali-posle-poseshcheniya-magazina/

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