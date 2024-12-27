Карагандинца задержали после посещения магазина
Опубликовано:
В Караганде задержан 43-летний мужчина, подозреваемый в краже кошелька из магазина. Ущерб составил 150 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, мужчина, находясь в одном из магазинов, воспользовался тем, что продавец была занята обслуживанием клиентов, и похитил с прилавка оставленный кошелек.
Сумма ущерба составила 150 тысяч тенге.
Подозреваемого задержали, он дал признательные показания, а вещественные доказательства были изъяты.
Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
Ранее в Караганде задержали мужчину, подозреваемого в краже в магазине портмоне с 80 тыс. тенге. Задержание произошло после просмотра записи с видеокамеры.
Помимо этого, в Сети появилась информация о разбойном нападении на один из магазинов в Талгаре Алматинской области - произошедшее попало в объектив камеры наблюдения.
А в Астане директор автомойки обратилась в полицию с заявлением о пропаже денег из кассы. По подозрению в краже был задержан стажер.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2205870-karagandinca-zaderzhali-posle-poseshcheniya-magazina/