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Кража из кассы автомойки в Астане попала на видео

Опубликовано:

Мужчина сидит у стола
Кадр из видео с моментом инцидента: YouTube / Polisia KZ

В Астане директор автомойки обратилась в полицию с заявлением о пропаже денег из кассы. По подозрению в краже был задержан стажер, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По информации ведомства, подозреваемым в краже денег из кассы оказался 26-летний молодой человек.

Стражи порядка установили, что подозреваемый проходил стажировку на автомойке по улице Маскеу.

"Парень воспользовался тем, что остался один на рабочем месте, вынес денежные средства в размере 200 тысяч тенге", – говорится в сообщении.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". Задержанный признал свою вину.

Добавим, что за нарушение статьи 188 УК РК "Кража" предусмотрено минимальное наказание в виде штрафа в размере до 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Максимальное наказание – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030440-krazha-iz-kassy-avtomoyki-v-astane-popala-na-video/

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