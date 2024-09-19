"Зашел с топором и забрал 150 тыс. тенге": нападение на магазин в Талгаре попало на видео

В Сети появилась информация о разбойном нападении на один из магазинов в Талгаре – произошедшее попало в объектив камеры наблюдения, передает NUR.KZ.

Кадры опубликовали в Telegram-канале Egov.press, на них можно увидеть мужчину в черной куртке и бейсболке, который закрыл лицом платком. Сначала он показал предмет, похожий на топор в руке кассиру, а после подошел к самой кассе и забрал оттуда деньги, также он положил несколько пачек сигарет в сумку.

По словам автора, это произошло в Талгаре.

"Он зашел в магазин с топором в руках и, угрожая продавщице, забрал 150 000 тенге и несколько пачек сигарет", – говорится в описании к ролику.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого.

Расследование уголовного дела находится на контроле областного департамента полиции, отметили в ведомстве.

Согласно статье 192 УК РК, разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.