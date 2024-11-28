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Мужчину задержали после похода в магазин в Караганде

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Продуктовый магазин
Магазин. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Караганде задержали мужчину, подозреваемого в краже в магазине портмоне с 80 тысячами тенге. Задержание произошло после просмотра записи с видеокамеры, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники полиции задержали 48-летнего мужчину по подозрению в краже.

По версии следствия, вечером он зашел в магазин и, заметив, что продавец вышла в подсобное помещение, похитил ее портмоне, находившееся возле кассы. После этого подозреваемый скрылся с места происшествия.

36-летняя продавец, обнаружив пропажу портмоне с 80 тысячами тенге, немедленно вызвала полицию. Оперативному раскрытию преступления способствовала видеокамера, установленная в торговой точке, которая зафиксировала момент кражи. Установление личности подозреваемого стало лишь вопросом времени.

"Подозреваемый впоследствии дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование", - рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что в городе Сарани задержан мужчина, подозреваемый в краже. По версии следствия, злоумышленник проник в хранилище одного из предприятий и похитил несколько предметов, включая портативную автомойку, строительный утюг, перфоратор и электрический кабель.

Помимо этого, полиция региона недавно задержала подозреваемого в краже. По версии следствия, он проник в квартиру 30-летней потерпевшей и похитил планшет. Сумма ущерба составила 400 тысяч тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2193684-muzhchinu-zaderzhali-posle-pohoda-v-magazin-v-karagande/

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