Карагандинцы лишились 57 млн тенге из-за фирмы-однодневки

В Караганде задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве на сумму 57 миллионов тенге. Предполагается, что он создал фиктивную фирму и выманил деньги у доверчивых инвесторов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в Караганде сотрудники полиции задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве.

По версии следствия, задержанный создал фирму-однодневку и активно рекламировал ее, предлагая гражданам вложить средства на выгодных условиях. Четыре инвестора отозвались на его предложения и перечислили ему 57 млн тенге. После получения денег мужчина перестал выходить на связь.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Ранее сообщалось, что предприниматель из Семея заявил о мошенничестве в особо крупном размере под предлогом совместного бизнеса. Подозреваемого задержали.

А житель Акмолинской области поверил рекламе о заработке на инвестициях в YouTube и лишился почти 6,5 млн тенге.

Помимо этого, в Карагандинской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в мошенничестве с использованием мобильного телефона знакомого. Возбуждено уголовное дело.