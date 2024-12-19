Семейчанин поверил знакомому и лишился 12 млн тенге

Предприниматель из Семея заявил о мошенничестве в особо крупном размере под предлогом совместного бизнеса. Подозреваемого задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию обратился 45-летний предприниматель с заявлением о мошенничестве.

"Он сообщил, что в апреле 2016 года его 59-летний знакомый, войдя в доверие, под предлогом совместной предпринимательской деятельности завладел крупной суммой - 12 млн тенге. Подозреваемый признал свою вину, однако выяснилось, что деньги уже потрачены", - рассказали в МВД.

Сотрудники полиции собрали все необходимые доказательства, задержали подозреваемого и поместили его в изолятор временного содержания.

В связи с этим фактом начато досудебное расследование по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

В соответствии с ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Ранее стало известно, что казахстанец вложил 23 млн тенге в совместный бизнес по продаже чипсов, но запуска проекта не случилось. Расследуется дело о мошенничестве, по подозрению в котором задержали жителя ВКО.