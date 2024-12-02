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Казахстанец лишился более 6 млн тенге после просмотренной рекламы на Youtube

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YouTube в телефоне
YouTube в телефоне. Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Акмолинской области поверил рекламе о заработке на инвестициях в YouTube и лишился почти 6,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на информационный портал МВД Polisia.kz.

По данным МВД, житель Акмолинской области заинтересовался рекламой о заработке на инвестициях, увиденной на YouTube. Сообщается, что он оставил свой номер телефона для обратной связи и вскоре получил звонок от "консультанта", который рассказал о торговле акциями, зарегистрировал его в приложении и обучил работе на платформе.

"Сначала мужчина вложил 100 долларов, которые якобы за два дня выросли до 160-ти долларов. Менеджер платформы помог вывести часть этой суммы, чем завоевал доверие потерпевшего.

После этого консультант убедил сельчанина взять крупные кредиты в различных банках на общую сумму 6 млн 484 тысячи тенге. Эти деньги мужчина перевел на платформу в период с 6 по 21 ноября. Однако, когда он попытался вывести средства, доступ к аккаунту оказался заблокирован", - сообщили в МВД.

В ноябре этого года мы писали о жительнице Павлодарской области, которая в течение месяца лишилась 40 млн тенге. Пожилая женщина попалась на рекламу мошеннической инвестиционной платформы.

А в октябре житель области Ұлытау также доверился рекламе и решил с помощью инвестиций приумножить свой капитал, однако потерял 28 млн тенге.

В сентябре текущего года житель Кокшетау потерял 30 млн тенге, пытаясь заработать на инвестициях. По словам мужчины, регистрацию на интернет-платформе ему помогла пройти знакомая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2195243-kazahstanec-lishilsya-bolee-6-mln-tenge-posle-prosmotrennoy-reklamy-na-youtube/

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