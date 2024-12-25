Убитый в Алматы 20-летний парень оказался чемпионом мира по тайскому боксу

Вчера в Алматы убили 20-летнего парня. Выяснилось, что это был чемпион мира по тайскому боксу Серик Али, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию по муай-тай.

"Плохая новость пришла из Алматы. Чемпион мира среди взрослых по муай-тай Серик Али был убит хулиганами. Выражаем соболезнования семье и близким нашего чемпиона", – говорится в сообщении федерации.

Напомним, вчера в Алматы в ходе ссоры был убит 20-летний горожанин.

В полиции сообщали, что возбудили уголовное дело и по горячим следам задержали подозреваемого – он сейчас водворен в изолятор временного содержания.

"По предварительным данным, между знакомыми произошла ссора, в результате чего один из них применил нож", – проинформировали в полиции.

Орудие преступления изъято. Другие обстоятельства устанавливаются.

Добавим, что согласно статье 99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.