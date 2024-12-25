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Показательный судебный процесс прошел в Карагандинской области

Опубликовано:

Судья
Суд. Иллюстративное фото: pexels.com

Прокуратура Сарани провела показательный судебный процесс по делу о незаконном хранении наркотиков, чтобы предупредить молодежь о последствиях, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокуратура Сарани организовала и провела показательный судебный процесс в городском суде по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотических средств (незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта).

В процессе приняли участие студенты и педагоги Высшего гуманитарно-технического колледжа имени Абая Кунанбаева.

По результатам судебного рассмотрения подсудимый признан виновным по ч.2 ст.296 УК РК и приговорен к общественным работам сроком на 80 часов.

В прокуратуре отметили, что данный процесс был организован для того, чтобы показать молодежи последствия незаконных действий, связанных с оборотом наркотических средств.

Ранее глава судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РК Нурсерик Шарипов высказался о просьбах родителей смягчить ответственность их детям, которых осудили как закладчиков.

Также сообщалось, что полиция Астаны провела досмотр автомобиля Kia и обнаружила 35 полиэтиленовых свертков с наркотическим веществом.

Помимо этого, 22-летний житель Петропавловска польстился на "легкие деньги", но, заработав лишь 40 тыс. тенге, попал на скамью подсудимых и на 10 лет лишился свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2204520-pokazatelnyy-sudebnyy-process-proshel-v-karagandinskoy-oblasti/

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