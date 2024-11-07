"Травили таких же молодых людей": судья ответил родителям подростков, осужденных за "закладки"

Глава судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РК Нурсерик Шарипов высказался о просьбах родителей смягчить ответственность их детям, которых осудили как закладчиков, передает NUR.KZ.

Журналисты отметили, что среди закладчиков есть те, у кого жизнь только начинается - парни 17-18 лет. А им дают сроки по 10 лет.

"Когда они выйдут из тюрьмы, им будет по 30 лет, они будут без образования и станут потерянным поколением. Как вы считаете, не сильно ли жестокое наказание?" - поинтересовались представители СМИ.

Нурсерик Шарипов в ответ напомнил, что ответственность за этот вид преступления ужесточили по поручению главы государства.

"Вы считаете, что закладчикам надо смягчить наказание? Вопрос совсем в другой плоскости. Да, в основном попадаются совсем молодые люди. Вы говорите о том, что это будет потерянное поколение. А у меня к вам другой вопрос: они делали закладки и травили таких же молодых людей, подсаживали их на тяжелые наркотики и наносили урон будущему Казахстану", - заявил он.

По его словам, все эти преступления совершены умышленно.

"Никто по "несознанке" не шел на заклад тяжелых синтетических наркотиков, как судья говорю. Человек знает, пропаганда идет, что ужесточена ответственность и длительные сроки (за это преступление назначают - прим. ред.) - получают 10-15 лет - я согласен. Но они знают об этом и идут на это. При этом мы должны думать не только о них, но и о тех, кого они травят…

Не хватает денег - пошел травить людей и заложил наркотики? Не хватает денег - пойди на биржу и поработай. Все мы были студентами. Скажут опять, что старшее поколение начинает жизни учить. Но в далеком 1983 году мы были студентами… ради денег мы не делали закладки и не бегали воровать, а ходили на "вторую Алма-Ату" и разгружали вагоны", - добавил судья.

Отметим, согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; должностным лицом с использованием служебного положения; посредством использования электронных информационных ресурсов; в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.