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10 лет лишения свободы за 40 тысяч тенге получил казахстанец

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Жителя СКО задержали по подозрению в сбыте наркотиков
Задержание. Фото: polisia.kz

22-летний житель Петропавловска польстился на "легкие деньги", но, заработав лишь 40 тыс. тенге, попал на скамью подсудимых и на 10 лет лишился свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, казахстанца задержали с поличным сотрудники управления по противодействию наркопреступности.

"В начале апреля петропавловец, польстившись на "легкие деньги", начал работать на интернет-магазин по продаже наркотиков. Менее чем за месяц преступной деятельности его доход составил 40 тыс. тенге, потом молодой человек был задержан", - пояснили в МВД.

При нем были обнаружены свертки с синтетическими наркотиками. Также по его показаниям были обнаружены уже сделанные закладки на окраинах города и в одном из дачных массивов. Общий вес изъятого составил 14,92 гр. наркотика α-PvP и 22,15 гр. мефедрона.

Материалы следствия по факту хранения наркотиков в особо крупном размере с целью сбыта, с использованием электронных информационных ресурсов, были переданы в суд, который приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

"Всего с начала года в СКО за сбыт наркотиков осуждены 25 человек в возрасте до 25 лет. В среднем срок их преступной деятельности не превышает трех месяцев. Убедительно просим помнить: сбыт наркотиков - это прямой путь в места лишения свободы", - предупредил начальник УПН ДП СКО Руслан Сапаров.

Добавим, что по ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере, с использованием электронных информационных ресурсов наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее суд в Астане вынес приговор местному жителю за сбыт и хранение наркотиков. Его осудили к 10 годам лишения свободы. По версии обвинения, мужчина продал почти 800 гр. гашиша за 370 тыс. тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2160634-10-let-lisheniya-svobody-za-40-tysyach-tenge-poluchil-kazahstanec/

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