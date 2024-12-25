Стрельбу открыли недалеко от Grand Park в Алматы (видео)

В Сети появилась информация, что в Алматы около Grand Park произошла стрельба. В полиции сообщили о задержании 18-летнего мужчины с сигнальным пистолетом, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-аккаунте Almaty Live. На видео очевидцев запечатлены люди, которые выбегают из здания и бегут по улице. Слышны крики. Ведущая съемку девушка сообщает, что до этого прозвучал выстрел.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Алматы.

"На пульт "102" поступило сообщение о том, что на улице Кабдолова слышны выстрелы. Патрульными полицейскими незамедлительно был задержан 18-летний мужчина, у которого обнаружен и изъят сигнальный пистолет.

По факту хулиганства Управлением полиции Ауэзовского района возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.