Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Стрельбу открыли недалеко от Grand Park в Алматы (видео)

Опубликовано:

Стрельба в Алматы
Стрельба в Алматы. Кадр из видео: t.me/almatylive_kz

В Сети появилась информация, что в Алматы около Grand Park произошла стрельба. В полиции сообщили о задержании 18-летнего мужчины с сигнальным пистолетом, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-аккаунте Almaty Live. На видео очевидцев запечатлены люди, которые выбегают из здания и бегут по улице. Слышны крики. Ведущая съемку девушка сообщает, что до этого прозвучал выстрел.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Алматы.

"На пульт "102" поступило сообщение о том, что на улице Кабдолова слышны выстрелы. Патрульными полицейскими незамедлительно был задержан 18-летний мужчина, у которого обнаружен и изъят сигнальный пистолет.

По факту хулиганства Управлением полиции Ауэзовского района возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2204472-strelbu-otkryli-nedaleko-ot-grand-park-v-almaty-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie