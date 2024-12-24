"Несколько раз ловили и отпускали": подростка заподозрили в преступлении в Астане (видео)

Подростка в Астане подозревают в совершении кражи из магазина. Ранее, по данным следствия, ее не раз задерживали за аналогичные преступления, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

"Несовершеннолетняя задалась преступным умыслом, направленным на совершение кражи в супермаркете. Подозрения о краже подтвердились после просмотра камер видеонаблюдения. Как оказалось, одна из посетительниц торговой точки пронесла мимо кассы продукты питания. Причиненный магазину ущерб оценивается в более 250 тысяч тенге", - говорится в сообщении пресс-службы Департамента полиции Астаны.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции района Алматы установили личность и местонахождение предполагаемой злоумышленницы. Ею оказалась 17-летняя девушка, которая призналась в содеянном.

По словам девушки, в ночное время она под видом посетителя зашла в один из круглосуточных магазинов города. Воспользовавшись тем, что сотрудники торгового объекта не обращают на нее внимания, похитила с полок продовольственные товары.

Отмечается, что ранее столичные полицейские несколько раз ловили эту девушку на кражах, но отпускали под подписку о невыезде, так как она не достигла совершеннолетнего возраста.

По факту кражи зарегистрировано уголовное дело.

Добавим, что согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:

исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге);

либо привлечением к общественным работам до 1200 часов;

либо ограничением свободы до 7 лет; либо лишением свободы до 10 лет.

Ранее мы писали, что в Астане полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении крупной кражи из магазина - 50 пачек чипсов и 24 бутылки спиртного.

Сообщалось также, что 19-летнего астанчанина подозревают в краже двух телефонов и ноутбука из магазина бытовой техники.

Полицейские в Астане также раскрыли кражу крупной суммы денег в магазине - один из посетителей, по версии следствия, украл сумку, в которой находились деньги - 1,3 млн тенге. Подозреваемый задержан.

А кассир столичного супермаркета и вовсе подозревается в том, что отпускала товары бесплатно своим родственникам. Ущерб составил свыше 4 миллионов тенге.