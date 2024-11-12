Кража телефонов и ноутбука из магазина бытовой техники попала на видео в Астане

19-летнего астанчанина подозревают в краже двух телефонов и ноутбука из магазина бытовой техники, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Астаны.

Как сообщается в Instagram-аккаунте ДП Астаны, 19-летнего юношу подозревают в совершении кражи из магазина электроники.

По данным полиции, поздно ночью он проник в магазин бытовой техники, открыв рулонные шторы на дверях.

"После этого он тайно похитил 2 мобильных телефона марки Redmi и ноутбук Acer. Объем причиненного ущерба составил порядка 200 тыс. тенге", - рассказали в ДП.

Сообщается, что благодаря камерам видеонаблюдения удалось найти подозреваемого, который уже признал вину и рассказал, что сдал украденное в ломбард. По данному факту зарегистрировано уголовное дело.

Отметим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК кража - это тайное хищение чужого имущества. Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Летом текущего года в Астане был задержан 39-летний мужчина, который подозревали в краже компьютеров из магазина бытовой техники почти на 3 млн тенге.

Также ранее мы писали о случае, когда в Астане камеры зафиксировали кражу 14 гаджетов марки iPhone на 10 млн тенге. Молодой человек пытался остаться невидимым для камер и для этого прополз к магазину по асфальту.

Похожий случай произошел в этом году и в Шымкенте, где iPhone украли из магазина электроники. Стражи порядка задержали подозреваемых за считанные минуты благодаря камерам видеонаблюдения.