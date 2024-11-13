Чипсы, водка и виски: крупная кража попала на видео в Астане
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В Астане полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении крупной кражи из магазина - 50 пачек чипсов и 24 бутылки спиртного, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщает медиапортал МВД, накануне в столичную полицию поступило заявление о вскрытии помещения магазина неизвестным лицом и краже имущества. Установлен 29-летний местный житель, подозреваемый в краже. Он, по данным полиции, признался в содеянном.
"Злоумышленник, воспользовавшись свободным доступом, тайно похитил 50 пачек чипсов, две бутылки виски, 15 бутылок коньяка и семь бутылок водки, причинив материальный ущерб в размере 300 тысяч тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что подозреваемый проник в магазин через пластиковое окно. Его действия были зафиксированы камерой видеонаблюдения", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что вещественные доказательства были изъяты и возвращены владельцу магазина.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Накануне кража телефонов и ноутбука из магазина бытовой техники попала на видео в Астане. На 19-летнего астанчанина по данному факту завели уголовное дело.
Недавно также сообщалось, что в Астане задержан 23-летний мужчина, который подозревается в совершении краж в бутиках спортивной одежды в Астане. Кража также была зафиксирована камерой видеонаблюдения.
Мы также писали о случаях в Алматы, когда сразу две магазинные кражи попали на видео. В первом случае в спортивном магазине украли кроссовки, во втором - были украдены товары народного потребления на сумму 45 тыс. тенге. Оба преступления зафиксированы камерами видеонаблюдения. В итоге были задержаны подозреваемые - двое мужчин в возрасте 55 и 36 лет.
Добавим, что согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:
- исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге); либо привлечением к общественным работам до 1200 часов;
- либо ограничением свободы до 7 лет; либо лишением свободы до 10 лет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2186858-chipsy-vodka-i-viski-krupnaya-krazha-popala-na-video-v-astane/