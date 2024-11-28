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29-летний мужчина во время допроса сознался в преступлении в Карагандинской области

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Вор вскрывает окно
Вор. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

В Карагандинской области задержали мужчину, подозреваемого в краже золотых украшений из квартиры в Балхаше, ущерб составил 280 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники полиции в городе Балхаш задержали 29-летнего мужчину по подозрению в краже.

По версии следствия, задержанный проник в квартиру 50-летней жертвы и похитил две пары золотых сережек. Сумма ущерба составила 280 тысяч тенге.

"Во время допроса задержанный признался в содеянном, пояснив, что ювелирные изделия он сдал в один из ломбардов. Вещественные доказательства изъяты. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование", - отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что полицейские Карагандинской области задержали подозреваемого в краже планшета. По версии следствия, он проник в квартиру 30-летней потерпевшей и похитил устройство. Сумма ущерба составила 400 тысяч тенге.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК кража - это тайное хищение чужого имущества. Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2193741-29-letniy-muzhchina-vo-vremya-doprosa-soznalsya-v-prestuplenii-v-karagandinskoy-oblasti/

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