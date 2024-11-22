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28-летнего мужчину задержали в Темиртау

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Полицейский надевает наручники
Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сотрудники полиции Темиртау задержали 28-летнего мужчину. Он подозревается в проникновении в квартиру 56-летней женщины и хищении ноутбука, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники полиции в Темиртау задержали по подозрению в краже 28-летнего мужчину.

По версии следствия, задержанный проник в квартиру 56-летней потерпевшей и похитил ноутбук. Сумма ущерба составила 475 тысяч тенге.

"Подозреваемый дал признательные показания. Ноутбук изъят. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование", - подчеркнули в МВД РК.

Ранее в Темиртау были задержаны двое мужчин по подозрению в кражах имущества из увеселительных заведений на общую сумму более 600 тысяч тенге.

Помимо этого, в городе произошла ночная кража из магазина. Сумма ущерба составила 600 тыс. тенге. Подозреваемого в преступлении задержали.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК кража - это тайное хищение чужого имущества. Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2191089-28-letnego-muzhchinu-zaderzhali-v-temirtau/

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