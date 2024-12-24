Актюбинец за два месяца накопил штрафов на 11 млн тенге (видео)

В Актюбинской области задержали водителя, нарушившего ПДД 308 раз за два месяца. Сумма штрафов превысила 11 миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, департамент полиции продолжает усиленно работать над обеспечением правопорядка и безопасности в регионе.

"Наша главная задача - создать условия, в которых каждый гражданин чувствует себя защищенным, а закон остается непреклонным для всех", - отметили в ДП Актюбинской области.

Например, в ноябре полицейские задержали молодого человека, который за два месяца нарушил правила дорожного движения 308 раз, в основном превышая скорость.

35-летний актюбинец, управлявший автомобилем "ВАЗ-2114" с иностранными номерами, неоднократно превышал допустимую скорость на улицах областного центра.

С помощью системы “Қорғау” сотрудники батальона патрульной полиции задержали его и выяснили, что с середины сентября он совершил более 300 нарушений, связанных с превышением скоростного режима. Общая сумма штрафов составила 11 миллионов 573 тысячи тенге.

В ведомстве призвали граждан соблюдать закон и не совершать действий, которые могут привести к уголовной или административной ответственности.

"Только совместными усилиями через честность и открытость мы построим общество, где царят порядок и справедливость", - добавили в ДП региона.

Ранее сообщалось, что в Караганде патрульные полицейские остановили автомобиль 41-летнего мужчины и обнаружили, что он имеет задолженность перед микрокредитной организацией на сумму более 18 млн тенге.

Другой житель Караганды на авто с иностранными номерами получил 198 штрафов за превышение скорости на общую сумму около 6,6 млн тенге.

А в Павлодаре полицейские задержали 42-летнюю горожанку за рулем Mercedes. Женщина накопила неоплаченные штрафы на 2 млн тенге за нарушение ПДД.