"Что за безобразие": проверку начали в ДУИС Актюбинской области из-за видео из колонии

В Актюбинской области заключенные сняли на видео условия содержания в колонии и пожаловались на антисанитарию, холод и сырость в бараках, передает сайт телеканала КТК.

Авторы ролика утверждают, что из-за нечеловеческих условий заключенные часто болеют, а администрация на их жалобы никак не реагирует.

"Посмотрите, пластиковые окна не закрываются. Посмотрите на полы. Мы вот в таком вот бушлате ходим в зимнем. Люди болеют, сырость. Это только первая камера, а есть много камер. Посмотрите, общественный туалет какой. Горячей воды нет. Что за безобразие?!" - слышен голос за кадром.

По словам осужденных, окна приходится утеплять простынями, но это их не спасает. В кадре также видны тараканы, а по словам самих заключенных, кроме насекомых здесь водятся и мыши. Недовольны они и антисанитарией в санузлах, а также отсутствием горячей воды.

Администрация режимного объекта подтвердила, что у них и в самом деле далеко не курортные условия. Но в администрацию считают, в этом есть вина и самих заключенных.

По факту распространения видео с режимного объекта уже началось служебное расследование. Будут выяснять, кто и как пронес в колонию мобильный телефон. К слову, руководство заинтересовали совсем другие детали в ролике.

"Тут явные следы схрона, где осужденные. Возможно, хранили запрещенные предметы. Поддержание санитарно-гигиенических норм, элементарно чистоты и порядка – это обязанности осужденных. Осужденные обязаны соблюдать чистоту и порядок. Это в рамках дежурства утвержденного. И надо учесть, что само здание фактически 57-го года постройки", – заявил начальник учреждения №8 ДУИС по Актюбинской области Газиз Даулетов.

Источник: КТК

Напомним, похожая ситуация наблюдалась в Шымкенте несколько лет назад. Тогда родные осужденных, отбывающих наказания в колонии, пожаловались на условия содержания заключенных и пытки. По их словам, заключенных здесь избивают и доводят до суицида.

После этого колонию посетила спецкомиссия из числа руководства ДУИС, председателя ОНК и НПМ. Члены спецкомиссии провели прием осужденных, в том числе и тех, чьи родственники жаловались на условия содержания. По результатам посещения комиссия пришла к выводу, что "жалобы и заявления отдельных осужденных необоснованные".